Polisi Cecar Waketum Projo 42 Pertanyaan soal Kasus Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA – Polda Metro Jaya telah merampungkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik. Dia diperiksa sebagai saksi terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya ditanya 42 pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu terkait apa yang saya ketahui hal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh yang terduga dilakukan beberapa,” kata Freddy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (17/7/2025).

Freddy menjelaskan, penyidik menanyakan dirinya saat berada dalam satu acara dengan para terlapor.

“Di acara dengan para terduga Roy Suryo, Rismon dan Dokter Tifa nah itulah yang digali oleh penyidik apa yang saya ketahui dikonfirmasi, benarkah itu saya, benarkah itu mereka itulah,” pungkasnya.

Sekadar informasi, laporan tudingan ijazah palsu Jokowi saat ini sudah naik tahap penyidikan. Total ada 4 laporan lainnya yang saat ini statusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Keputusan tersebut diputuskan setelah penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang diterima. Gelar perkara dilakukan pada Kamis kemarin.