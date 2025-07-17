Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kuota Jalur Domisili SPMB di Tangsel Ludes Padahal Minim Permukiman, Loh Kok Bisa?

Hambali , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |23:31 WIB
Kuota Jalur Domisili SPMB di Tangsel Ludes Padahal Minim Permukiman, Loh Kok Bisa?
Kuota Jalur Domisili SPMB di Tangsel Ludes Padahal Minim Permukiman, Loh Kok Bisa?
A
A
A

TANGSEL - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah usai. Saat ini, semua sekolah masih menjalankan agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Pelaksanaan SPMB itu secara umum berlangsung lancar, khususnya tingkat SMP Negeri. Namun demikian, ada beberapa proses yang janggal hingga menyorot perhatian sekolah.

Salah satu contohnya terjadi pada jalur domisili, di mana kuota untuk jalur ini ditetapkan sebanyak 40 persen. Dalam ketentuannya, domisili dibagi 3 klaster radius dari mulai 1 kilometer hingga lebih dari 3 kilometer.

Kepala SMPN 8 Tangsel, Muslih, mengatakan, ada sebanyak 184 siswa yang diterima masuk sekolahnya melalui jalur domisili. 

"Klaster pertama 110 siswa, kedua 46 siswa, dan ketiga sebanyak 28 siswa. Totalnya domisili itu 184 siswa," katanya, Kamis (17/7/2025).

Namun dia heran, kuota jalur domisili bisa ludes diserbu peminat. Padahal bagian seberang sekolah merupakan kebun yang luas, sisi kanan-kirinya adalah lapangan sepak bola dan bangunan komersil serta fasilitas publik lainnya.

"Depan sekolah kebun, samping kiri lapangan, Pospol, sebelah kanan sekolah (SMAN 2), toko, dan warung. Hanya di sisi bagian belakang (SMPN 8) yang ada rumah penduduk. Tapi kok bisa full kuotanya?,ujarnya.

Muslih juga mengungkapkan persoalan lain dalam jalur domisili, yakni calon siswa mendaftar menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang.

"Itu persoalan sejak lama, sejak zaman baheula (dulu), di mana KK nya di sini, tapi tinggalnya di Bintaro misalnya. Ya kita tidak bisa menyalahkan, KK  nya itu sah juga," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SPMB 2025 SPMB Tangsel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177157//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-YVuF_large.jpg
Airsoft Gun Ditemukan di Lokasi Penyekapan Tangsel, Polisi Lakukan Pendalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177133//penangkapan_pelaku_penyekapan-kZGs_large.jpg
9 Orang Ditangkap Terkait Dugaan Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175478//gedung_nucleus_di_pondok_aren_meledak-efmz_large.jpg
Gedung Nucleus di Pondok Aren Meledak, Dinding Roboh hingga Material Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156213//mayat-kn87_large.jpg
Wanita Tewas dengan Tangan Terborgol di Cisauk Diduga Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/338/3155994//pembunuh-tkub_large.jpg
Kronologi Anak Punk Membunuh Pria Wajah ‘Bersarung’ di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155715//pembunuh-kAdy_large.jpg
Wajah Bengis Pembunuh Pria yang Tewas Tertutup Sarung di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement