Kronologi Lengkap Kasus Video Syur Lisa Mariana yang Viral di Media Sosial

JAKARTA - Kronologi lengkap kasus video syur Lisa Mariana yang viral di media sosial, menarik untuk diulas. Berawal dari laporan yang masuk, kasus ini menjadi perbincangan warganet di berbagai platform media sosial.

Lisa pun mengaku wanita yang tengah berhubungan badan dengan pria bertato berinisial F dalam video mesum itu adalah dirinya.

"Iya betul," kata Lisa singkat seraya mengarahkan agar kuasa hukum yang menjawab pertanyaan wartawan, di Mapolda Jabar, beberapa waktu lalu.

Bertua Diana Hutapea, kuasa hukum Lisa, mengatakan, Lisa dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan keterlibatan dalam video mesum yang beredar di situs porno. Namun, dalam kasus ini, Lisa merupakan korban.

"Nah, dalam pertanyaan itu semua dijawab Mariana dengan lugas. Kesimpulan yang sudah saya nyatakan tadi di berita acara, bahwa Lisa Mariana adalah korban daripada peredaran video syur ini," kata Bertua.

Menurutnya, aktivitas berhubungan badan dengan F dilakukan Lisa tanpa sadar. Pemeran laki-laki dalam video mesum tersebut masih satu pergaulan dengan Lisa.

"Lisa Mariana tadi menjelaskan dalam keterangannya di hadapan para penyidik bahwa video syur itu tidak dalam keadaan sadar dilakukan. Lisa korban dari orang-orang di sekelilingnya yang memanfaatkan," ujar Bertua.