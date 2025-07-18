Wanadri Buka Pendaftaran Pendidikan Dasar 2025, Minat Jadi Anggota? Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Wanadri kembali membuka pendaftaran untuk Pendidikan Dasar Wanadri (PDW) 2025 yang akan berlangsung pada 27 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026. Mengangkat tema “Setia–Tangguh,” program ini diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan generasi muda yang siap mengabdi kepada Tanah Air.

Wanadri merupakan organisasi pencinta alam berdiri sejak 16 Mei 1964. Wanadri hadir untuk mendidik pemuda-pemudi bangsa agar tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kuat secara mental, cerdas, dan berkarakter. Visi utamanya adalah mencetak generasi yang mampu mengabdi kepada tanah air melalui media alam terbuka.

PDW menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilewati dalam proses kaderisasi Wanadri sekaligus menjadi gerbang awal untuk menjadi anggota Wanadri. Program ini bukan sekadar pelatihan fisik, melainkan perjalanan panjang yang akan menguji daya tahan mental, kecerdasan, keterampilan bertahan hidup, dan kepemimpinan di alam terbuka.