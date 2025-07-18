Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Jalani Sidang Vonis Korupsi Impor Gula Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |07:30 WIB
Tom Lembong Jalani Sidang Vonis Korupsi Impor Gula Hari Ini
Tom Lembong (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong bakal menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi impor gula, hari ini, Jumat (18/7/2025). Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Sidang pembacaan vonis akan dilangsungkan pada Jumat, 18 Juli 2025," ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, Senin 14 Juli 2025. 

Hal tersebut dikatakan Dennie dalam sidang sebelumnya yang beragendakan pembacaan duplik dari pihak terdakwa. Sebelumnya, Tom Lembong dituntut jaksa penuntut umum (JPU) selama tujuh tahun penjara.

Jaksa menilai Tom Lembong terbukti terlibat dalam tindakan korupsi secara bersama-sama dalam proyek importasi gula.
Selain hukuman badan, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp750 juta dengan subsider enam bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan tujuh tahun penjara," demikian kutipan dari amar tuntutan jaksa pada persidangan, Jumat 4 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
