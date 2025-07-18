Kantongi Nama Wakapolri, Kapolri Bakal Komunikasi ke Presiden Prabowo

JAKARTA – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama sejumlah perwira tinggi (Pati) untuk menjadi Wakapolri. Ia menyebut, Pati yang dipilih memiliki dedikasi dan integritas.

"Sampai dengan saat ini, yang pasti bahwa nama-nama sudah ada di Pak Kapolri. Siapa yang memenuhi persyaratan dan pastinya yang terpilih nantinya adalah Pati Polri yang berdedikasi dan berintegritas untuk bisa menggantikan Wakapolri yang lama, Pak Dofiri," kata Sandi kepada wartawan yang dikutip, Jumat (18/7/2025).

Sandi mengatakan, Kapolri akan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan "orang nomor dua" di Korps Bhayangkara. Ia menegaskan, Pati Polri yang terpilih akan seirama dan harmonis dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Sampai dengan saat ini juga, tentunya Pak Kapolri juga akan mengomunikasikan dengan Bapak Presiden, sehingga nanti menjadi harmonisasi antara kementerian, lembaga, maupun dengan Kepolisian," ucap Sandi.