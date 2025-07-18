Gempa M4,6 Guncang Balikpapan, Ini Pemicunya

JAKARTA – Gempa bumi Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (18/7/2025) pukul 06.59:36 WIB.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 1.98 LS dan 117.48 BT, atau tepatnya berada 107 km tenggara Balikpapan, dengan kedalaman 26 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif," jelas Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid, dalam keterangan resminya.

Laporan dari masyarakat menyebutkan getaran gempa dirasakan di beberapa daerah seperti Balikpapan, Kotabaru, Batulicin, dan Tanah Grogot, dengan intensitas II–III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang; benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Hingga kini, tidak ada laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Selain itu, per pukul 07:35 WIB, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

"Kami mengimbau masyarakat di Balikpapan dan sekitarnya untuk tetap tenang serta tidak terpancing oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Rasmid.

(Arief Setyadi )