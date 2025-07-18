Jenderal Bintang Dua Berpeluang Jadi Wakapolri? Ini Kata Kadiv Humas Polri

JAKARTA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyatakan bahwa figur yang ditunjuk menjadi Wakapolri tidak harus berasal dari jenderal bintang tiga atau Komjen.

Menurut Sandi, jenderal bintang dua atau Irjen, seperti Kapolda aktif, juga memiliki peluang ditunjuk menjadi Wakapolri. Fenomena ini pernah terjadi ketika Komjen (Pol) Gatot Eddy ditunjuk menjadi Wakapolri saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Ya, pada waktu yang lalu pernah bahwa Kapolda Metro itu menjadi Wakapolri. Kapolda Metro itu adalah pejabat bintang dua, tetapi eselonnya adalah bintang tiga. Ada beberapa jabatan di Polri, bintang dua tetapi eselonnya sudah setara dengan bintang tiga. Waktu itu, Pak Gatot pernah menjadi Wakapolri dari Polda Metro Jaya," ujar Sandi kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa siapa pun yang ditunjuk menjadi Wakapolri adalah perwira tinggi (Pati) terbaik Polri.

"Yang pasti, siapa pun yang terpilih nanti adalah Pati terbaik Polri untuk menggantikan Pak Dofiri," tegasnya.