HOME NEWS NASIONAL

Eks Gubernur Sumut hingga Mantan Wakapolri Hadiri Sidang Hasto Kristiyanto

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |11:14 WIB
Eks Gubernur Sumut hingga Mantan Wakapolri Hadiri Sidang Hasto Kristiyanto
Edy Rahmayadi dan Komjen Purn Oegroseno hadiri sidang Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membacakan duplik atau tanggapan replik jaksa penuntut umum, terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. 

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah politikus PDIP mendengarkan langsung Hasto membacakan duplik di ruang sidang Kusumahatmaja. Diantaranya, eks Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan mantan Wakapolri, Komjen (purn) Oegroseno. 

Pantauan di lokasi, Edy mengenakan pakaian serba hitam dan Oegroseno memakai kemeja putih yang dipadukan dengan celana hitam. Keduanya sempat terlihat duduk satu bangku dengan Hasto Kristiyanto sebelum sidang pembacaan duplik dimulai. 

Diketahui, duplik Hasto Kristiyanto dikemas menjadi sebuah buku  berwarna hitam merah dengan 48 halaman. Di sampul tertulis Duplik Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. 

"Jadi duplik telah saya siapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga jawaban atas replik yang didampaikan oleh JPU pada intinya gugatan terhadap keadilan ini merupakan esensi pokok atas terjadinya rekayasa hukum, dan juga berbagai tindakan sewenang-wenang," kata Hasto di ruang sidang, Jumat (18/7/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
