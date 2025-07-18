Gibran Blak-blakkan soal Alasan HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta Bukan IKN

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pelaksanaan upacara kenegaraan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI yang akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu, menurutnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Lagi pula, kata Gibran, IKN masih fokus pada tahap pembangunan.

"Kita mengikuti arahan Pak Presiden saja, dan lagi pula IKN kan masih fokus pembangunan," tegas Gibran di sela kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025).

Menurut Gibran, pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang sudah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Di mana, pelaksanaannya dipusatkan di Jakarta.

"Kan sudah dijelaskan Pak Mensesneg," tegasnya.