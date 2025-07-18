Jika Kaesang Kalah dalam Pemilihan Ketum PSI, Begini Reaksi Jokowi

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kemungkinan puteranya, Kaesang Pangarep kalah dalam bursa Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menilai kalah menang dalam pemilihan merupakan hal yang biasa.

“Dalam pemilihan, dalam demokrasi, kalah dan menang itu biasa. Jadi siapapun yang menang harus kita hormati, yang kalah nyoba lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Solo, Jumat (18/7/2025).

Mengenai isu akan menjadi Dewan Pembina PSI yang belakangan muncul menjelang kongres, Jokowi enggan menjawab gamblang. Ia mempersilakan untuk menanyakan langsung kepada PSI.

Dalam Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli 2025 di Kota Solo, Jokowi mengaku akan memberikan materi terkait motivasi agar para kader PSI yang muda-muda memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara dan rakyat. Menjelang kongres, PSI memberikan jaket kepada Jokowi. Presiden RI ke-7 ini menyebut jaket yang diberikan bagus dan logonya keren.