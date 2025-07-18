Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jika Kaesang Kalah dalam Pemilihan Ketum PSI, Begini Reaksi Jokowi

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |13:57 WIB
Jika Kaesang Kalah dalam Pemilihan Ketum PSI, Begini Reaksi Jokowi
Jokowi (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kemungkinan puteranya, Kaesang Pangarep kalah dalam bursa Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menilai kalah menang dalam pemilihan merupakan hal yang biasa.

“Dalam pemilihan, dalam demokrasi, kalah dan menang itu biasa. Jadi siapapun yang menang harus kita hormati, yang kalah nyoba lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Solo, Jumat (18/7/2025).

Mengenai isu akan menjadi Dewan Pembina PSI yang belakangan muncul menjelang kongres, Jokowi enggan menjawab gamblang. Ia mempersilakan untuk menanyakan langsung kepada PSI.

Dalam Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli 2025 di Kota Solo, Jokowi mengaku akan memberikan materi terkait motivasi agar para kader PSI yang muda-muda memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara dan rakyat. Menjelang kongres, PSI memberikan jaket kepada Jokowi. Presiden RI ke-7 ini menyebut jaket yang diberikan bagus dan logonya keren.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743/ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943/prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement