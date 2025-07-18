Ingatkan Pentingnya Jaga Sinergitas ke 2.000 Capaja, Kapolri: Perkuat Komunikasi yang Baik!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pembekalan kepada 2.000 Calon Perwira Remaja (Capaja) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/7/2025).

Sigit meminta agar para Capaja memperkuat sinergitas saat menjalankan tugas di lapangan, karena berbagai tantangan ke depan akan semakin kompleks. Untuk itu, ia menilai, sinergitas menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan yang ada.

"Saya selalu mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas, karena apa? Kalau TNI-Pori terpecah, maka negaranya dalam keadaan bahaya," ujar Sigit dalam pembekalannya kepada para Capaja, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, kekuatan utama menjaga pilar bangsa ini adalah TNI-Polri. Hal itu pun menjadi salah satu penekanan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI dan Polri.