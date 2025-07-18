Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Pentingnya Jaga Sinergitas ke 2.000 Capaja, Kapolri: Perkuat Komunikasi yang Baik!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |14:21 WIB
Ingatkan Pentingnya Jaga Sinergitas ke 2.000 Capaja, Kapolri: Perkuat Komunikasi yang Baik!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pembekalan kepada 2.000 Calon Perwira Remaja (Capaja) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/7/2025). 

Sigit meminta agar para Capaja memperkuat sinergitas saat menjalankan tugas di lapangan, karena berbagai tantangan ke depan akan semakin kompleks. Untuk itu, ia menilai, sinergitas menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan yang ada.

"Saya selalu mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas, karena apa? Kalau TNI-Pori terpecah, maka negaranya dalam keadaan bahaya," ujar Sigit dalam pembekalannya kepada para Capaja, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, kekuatan utama menjaga pilar bangsa ini adalah TNI-Polri. Hal itu pun menjadi salah satu penekanan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI dan Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638//polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177526//kapolri-4zPM_large.jpg
Diresmikan Kapolri, Polda Jateng Targetkan Pembangunan Ratusan SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421//polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177265//kapolri-xmpn_large.jpg
Kapolri: Kita Tidak Antikritik dan Komitmen Perbaiki Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982//polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement