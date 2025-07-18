Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan hingga Rocky Gerung Hadiri Sidang Putusan Tom Lembong

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |14:28 WIB
Anies Baswedan hingga Rocky Gerung Hadiri Sidang Putusan Tom Lembong
Anies Baswedan dan Rocky Gerung hadiri sidang putusan Tom Lembong (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan korupsi importasi gula, Jumat (18/7/2025). 

Pantauan di lokasi, eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hadir secara langsung di ruang sidang Hatta Ali dalam pembacaan vonis tersebut. Anies terlihat memasuki ruang sidang sekira pukul 14.02 WIB. 

Dalam kesempatan itu Anies didampingi Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. Terlihat juga eks Pimpinan KPK, Saut Situmorang. Tidak berselang lama, akademisi, Rocky Gerung terlihat memasuki ruang sidang. Kemudian Refli, Rocky Gerung, Anies, dan Saut Situmorang duduk di satu kursi yang sama. 

Perlu diketahui, jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dengan hukuman penjara 7 tahun. 
 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
