Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Vonis Tom Lembong, Hakim: Surat Putusan Lebih dari Seribu Halaman

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:24 WIB
Sidang Vonis Tom Lembong, Hakim: Surat Putusan Lebih dari Seribu Halaman
Sidang vonis Tom Lembong (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memulai sidang putusan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Ketebalan surat putusan Tom Lembong ini lebih dari seribu halaman. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika saat membuka persidangan dengan agenda pembacaan putusan terkait kasus dugaan korupsi Importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025). 

"Majelis telah bermusyawarah dan untuk itu telah mengambil putusan dalam perkara ini. Untuk itu mohon nanti didengar baik-baik," kata Hakim Dennie. 

Ia melanjutkan, tidak akan membaca per halaman surat putusan Tom Lembong. Sebab, ketebalannya mencapai lebih dari seribu halaman. 

"Namun, sebelumnya kami sampaikan, putusan kalau keseluruhan lebih dari seribu halaman, intinya nanti poin-poin penting, terutama pertimbangan hukum yang akan dibacakan," ujarnya. 

Hakim Dennie menjelaskan, beberapa poin yang tidak dibacakan dalam kesempatan tersebut adalah dakwaan, tuntutan, pleidoi, hingga keterangan saksi. Sebab, poin-poin tersebut sudah didengarkan pada masih sidang sebelumnya.

Perlu diketahui, Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dengan hukuman penjara 7 tahun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176545//empat_bos_gula_dituntut_4_tahun_penjara-5vE8_large.jpg
Kasus Korupsi Importasi Gula, 4 Bos Perusahaan Dituntut 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172771//sidang_korupsi_impor_gula_di_kemendag-qySD_large.jpg
Hotman Paris Tanya Nasib Terdakwa Lain Usai Abolisi Tom Lembong, Begini Jawaban Ahli Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171193//sidang-NMOf_large.jpg
Hotman Paris Cecar Saksi Ahli Bea Cukai di Sidang Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/65/3168476//tom_lembong-R8DS_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Tom Lembong dengan Nadiem Makarim, Ternyata Sama-Sama Jebolan Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270//tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement