HOME NEWS NASIONAL

Bacakan Duplik di Persidangan, Hasto Sebut Penyidik Lakukan Penyelundupan Fakta

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:51 WIB
Bacakan Duplik di Persidangan, Hasto Sebut Penyidik Lakukan Penyelundupan Fakta
Sidang Hasto Kristiyanto (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, penyidik melakukan penyelundupan fakta terkait kasus yang menjeratnya. 

Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan duplik terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, dan perintangan penyidikan dengan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025). 

Hasto menjelaskan, penyelundupan yang ia maksud lantaran penyidik KPK yang dijadikan saksi hanya berdasarkan asumsi. 

"Berdasarkan hal tersebut, penyidik yang kemudian menjadi saksi-saksi internal KPK terbukti telah memasukkan keterangan yang bersifat asumsi, tanpa didukung bukti atau keterangan saksi lain yang sah," kata Hasto.

"Proses ini, menurut terdakwa, disebut sebagai penyelundupan fakta pernah," sambungnya. 

Hasto kemudian menyinggung keterangan penyidik KPK, Arief Budi Rahardjo. Dalam keterangannya, ia menyatakan adanya restu dan kesanggupan dari Hasto untuk memberikan dana talangan.Menurut Hasto, hal tersebut tidak sinkron dengan fakta hukum yang ada.

"Fakta hukum di persidangan ini sangat jelas bahwa terkait dengan dana operasional, dana suap, sumber dana, dan penggunaannya, semuanya merupakan hasil kreasi dari Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah dengan dukungan Harun Masiku, dan hal ini tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
