PKB Kumpulkan Ribuan Kader Eksekutif dan Legislatif, Ada Apa?

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumpulkan 3.200 kader dari seluruh Indonesia untuk mengkokohkan digitalisasi kinerja partai. Ribuan kader tersebut berasal dari berbagai daerah, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif.

Ketua Organizing Commiter (OC) Harlah ke-27 PKB Iman Sukri, mengatakan, era digitalisasi saat ini tidak hanya menghadirkan tantangan tetapi juga peluang besar bagi PKB untuk memperkuat manajamen kinerja kader.

“Nantinya ribuan kader baik di jajaran struktur pengurus, mereka yang bertugas di lembaga legislatif, maupun di lembaga eksekutif dari seluruh Indonesia akan mengikuti bimbingan teknis dalam rangka menguatkan kinerja partai berbasis digital ini,” ujar Iman Sukri, Jumat (18/7/2025).

Saat ini kata dia, DPP PKB telah mengembangkan aplikasi Simpel untuk memantau kinerja kader baik di jajaran pengurus, maupun yang bertugas di ekskutif maupun legislatif. Mereka diharuskan melaporkan aktivitas mereka secara berkala, termasuk rapat rutin, kegiatan legislatif, hingga pelaksanaan program-program pemerintah.

"Tidak ada lagi kader yang bisa berleha-leha menikmati jabatan mereka tanpa menunjukkan kinerja nyata. Setiap kader harus melaporkan aktivitasnya, baik di level pengurus, legislatif, maupun eksekutif. Semua kegiatan mereka harus terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

PKB kata dia juga tidak ingin tiba-tiba kadernya viral hanya karena tidak dianggap bekerja oleh masyarakat.

“Maka sebelum hal itu terjadi maka kami mengantisipasi dengan mengembangkan aplikasi untuk memastikan mereka telah bekerja sesuai dengan tanggungjawab masing-masing,” katanya.