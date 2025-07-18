Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Pendaki Alami Kecelakaan, Menko Polkam: Pendakian di Gunung Rinjani Ditutup Total!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:42 WIB
Banyak Pendaki Alami Kecelakaan, Menko Polkam: Pendakian di Gunung Rinjani Ditutup Total!
Menko Polkam Budi Gunawan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara. Penutupan ini merespons rentetan insiden jatuhnya pendaki di jalur Gunung Rinjani dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyampaikan penutupan jalur pendakian ini diputuskan bedasarkan hasil rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

"Jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara secara total hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Budi, Jumat (18/7/2025).

Budi menyampaikan selama masa penutupan, akan dilakukan perbaikan SOP pendakian dan SOP evakuasi darurat agar lebih responsif dan efektif dalam kondisi ekstrim. Serta dilaksanakan perbaikan fasilitas keamanan dan sarana darurat di sepanjang jalur pendakian.

"Sebelum jalur dibuka kembali, akan dilakukan verifikasi kelayakan oleh Basarnas, TNI-Polri, dan Tim Mountaineering Indonesia," ujarnya.

Menko Polkam mengimbau, masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi keputusan ini demi keselamatan bersama, serta mengapresiasi kerja sama seluruh pihak dalam upaya meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko di Gunung Rinjani. Dia menekankan keselamatan jiwa pendaki adalah prioritas utama.

 

