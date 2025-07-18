Gandeng Gamki Kawal Program Prabowo, Orsap Gerindra: Pastikan Setiap Kebijakan Prorakyat!

JAKARTA - Organ sayap (Orsap) Partai Gerindra, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) menggandeng Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) untuk mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi menyambut baik kunjungan Ketua Umum Gamki Sahat Martin Philip Sinurat dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako di Sekretariat Gekira, Jakarta Pusat.

"Sebagai sesama pengurus organisasi Kristen, mari kita kawal program-program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045, antara lain ketahanan pangan, kemandirian energi, dan lainnya," kata Nikson, Jumat (18/7/2025).

Dijelaskan Nikson, sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi kunci utama dalam mengawal jalannya program-program pemerintahan Prabowo.

"Melalui sinergitas dan kolaborasi yang solid ini juga masyarakat Indonesia bisa bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat, adil, transparan, dan berorientasi pada masa depan bangsa," ujar Nikson yang juga merupakan Ketua Gamki.

Sementara itu, Ketua Umum Gamki Sahat Martin Philip Sinurat, menyambut baik kolaborasi dan sinergitas dari Gekira untuk mengawal program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran.