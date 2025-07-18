Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dinilai Komitmen Jaga Transparansi Proses Legislasi RUU KUHAP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |18:29 WIB
DPR Dinilai Komitmen Jaga Transparansi Proses Legislasi RUU KUHAP
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.

Ahli Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, mengatakan respons tersebut tidak hanya sebatas reaksi terhadap sorotan publik, tetapi juga merupakan bagian dari semangat yang lebih besar untuk mengawal keterbukaan dalam proses legislasi yang sedang berlangsung.

“Saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Habiburokhman bukan sekadar reaksi saat ada sorotan saja, tapi memang ada semangat untuk mengawal keterbukaan dari proses legislasi ini,” kata Alvin, Jumat (18/7/2025).

Seperti diketahui, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan semua dokumen terkait RKUHAP bisa diakses di situs DPR RI. Ia memastikan dokumen tidak hilang.

Habiburokhman memastikan semua dokumen terkait RKUHAP telah diunggah secara lengkap. Cara mengunduhnya juga sederhana; selain mencarinya melalui kolom pencarian di situs DPR RI, terdapat juga fitur smart assistant yang dapat digunakan.

Menurut Alvin, langkah Komisi III melalui Ketua Komisi, yakni Habiburokhman, dalam memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan masalah teknis terkait RUU KUHAP, semakin memperlihatkan komitmen anggota DPR untuk menjaga transparansi.

“Dengan memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan masalah teknis, dia tidak hanya memenuhi ekspektasi publik akan transparansi, tetapi juga membangun citra sebagai wakil rakyat yang proaktif,” kata Alvin.

 

