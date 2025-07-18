Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Beras Oplosan, Ketua DPD: Cederai Kepercayaan Publik!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:55 WIB






SURABAYA —  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menegaskan komitmen untuk mengawal isu strategis daerah. Salah satunya kasus beras oplosan yang menjadi sorotan di masyarakat.

Demikian diungkapkan Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, saat meresmikan Kantor DPD RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/7/2025).

“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,”ujar Sultan.

Sultan mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan yang telah membongkar jaringan pelaku. Namun, dia meminta perlunya pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah, terutama di tingkat produsen.

“Kami menyarankan dibentuknya tim verifikasi mutu yang bekerja secara rutin. Semua produsen beras, terutama swasta, harus melalui pengawasan langsung sebelum produknya didistribusikan ke pasar,” lanjutnya.

Sultan juga mengusulkan agar ada dua pengawas pemerintah yang ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta guna mencegah manipulasi kualitas dan takaran produk.

“Kalau tidak diawasi dengan ketat, keberhasilan swasembada beras kita bisa dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ini soal mutu, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas harga,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, kehadiran kantor DPD RI di Jawa Timur,  bukan hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan administratif anggota, tetapi juga difungsikan sebagai rumah aspirasi rakyat daerah, yang membuka ruang komunikasi langsung antara senator dan masyarakat.

 


