HOME NEWS NASIONAL

Anies Geram Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara: Ini Bukan Ujung Perjuangan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |20:57 WIB
Anies Geram Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara: Ini Bukan Ujung Perjuangan!
Anies Geram Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun: Ini Bukan Ujung Perjuangan!
JAKARTA- Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kecewa terhadap putusan vonis Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang terjerat kasus korupsi importasi gula.  Tom Lembong divonis hukuman 4 tahun 6 bulan bui oleh Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Jumat (18/7/2025).

Anies menyoroti keadilan serta demokrasi di Indonesia yang jauh dari selesai dan belum kokoh berdiri. Ia menyebut keraguan terhadap kredibilitas sistem hukum dan penegakan kebenaran masih jauh dari harapan.

"Vonis hari ini adalah penanda bahwa keadilan di negeri ini masih jauh dari selesai. Demokrasi belum kokoh berdiri,” ujar Anies dalam laman @aniesbaswedan dikutip Okezone.

“Kita dihadapkan pada keraguan mendasar tentang kredibilitas sistem hukum, dan tentang keberanian negara menegakkan kebenaran. Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh," sambung Anies.

Anies pun mengutarakan kekecewaannya atas putusan vonis yang diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan itu. Ia menilai fakta-fakta yang seharusnya memperkuat posisi Tom Lembong diabaikan.

"Hari ini, Tom divonis 4,5 tahun penjara. Keputusan yang amat mengecewakan bagi siapa pun yang mengikuti jalannya persidangan dengan akal sehat, meski sayangnya tidak mengejutkan," ucapnya.

"Selama proses berjalan, berbagai laporan jurnalistik independen dan analisis para ahli telah mengungkap kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan,”ujar Anies.

“Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom Lembong, tapi semua itu diabaikan. Seolah-olah 23 sidang yang telah digelar sebelumnya tak pernah ada. Seolah-olah bukti dan logika tak diberi ruang dalam proses peradilan," tambahnya.

 

