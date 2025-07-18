Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Ratusan Emak-Emak Geruduk Kantor Polisi, Gagal Liburan ke Bali Usai Ditipu Travel Bodong

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |00:07 WIB
Viral! Ratusan Emak-Emak Geruduk Kantor Polisi, Gagal Liburan ke Bali Usai Ditipu Travel Bodong
Ratusan Emak-Emak Geruduk Kantor Polisi, Gagal Liburan ke Bali Usai Ditipu Travel Bodong
A
A
A

JAKARTA - Kasus penipuan modus jasa travel terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Korban yang mayoritas emak-emak gagal berangkat liburan setelah duit mereka dibawa kabur oleh pelaku.

Mereka berbondong-bondong mendatangi Polsek Matraman untuk melaporkan peristiwa penipuan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Matraman AKP Moch Zen mengatakan, seluruh korban akan membuat laporan. Saat ini, perwakilan mereka masih mendata jumlah korban.

“Korban akan membuat laporan polisi. Yang jelas saat ini sedang kita lakukan lidik,” kata Zen kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).

Dia memastikan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Intinya sedang kita lakukan lidik,” jelas dia.

Dari video yang viral di media sosial, dinarasikan ada ratusan orang menjadi korban penipuan. Seluruh korban disebut dijanjikan berlibur ke Bali selama 5 hari dengan biaya murah.

Korban diminta untuk membayar Rp 1,7-2 juta. Akan tetapi, setelah menyetorkan uang itu korban tak kunjung diberangkatkan. Pelaku disebut merupakan pasangan suami istri (pasutri).

(Fahmi Firdaus )

      
