JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca wilayah Jakarta cerah, Jumat (18/7/2025). Hujan hanya akan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.
Berikut ramalan cuaca pada hari ini:
Jakarta Pusat
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan
Jakarta Utara
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan
Jakarta Barat
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan
Jakarta Selatan
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore: Hujan ringan
• Malam: Cerah
Jakarta Timur
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore: Hujan ringan
• Malam: Berawan
(Arief Setyadi )