HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Sore Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |06:31 WIB
Ramalan Cuaca: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Sore Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca wilayah Jakarta cerah, Jumat (18/7/2025). Hujan hanya akan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.

Berikut ramalan cuaca pada hari ini:
Jakarta Pusat
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Utara
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Barat
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Selatan
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore: Hujan ringan
• Malam: Cerah

Jakarta Timur
• Pagi: Berawan
• Siang: Cerah
• Sore: Hujan ringan
• Malam: Berawan

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta cuaca
Telusuri berita news lainnya
