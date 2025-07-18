Ramalan Cuaca: Jaksel dan Jaktim Diguyur Hujan Sore Hari

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca wilayah Jakarta cerah, Jumat (18/7/2025). Hujan hanya akan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.

Berikut ramalan cuaca pada hari ini:

Jakarta Pusat

• Pagi: Berawan

• Siang: Cerah

• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Utara

• Pagi: Berawan

• Siang: Cerah

• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Barat

• Pagi: Berawan

• Siang: Cerah

• Sore hingga malam: Cerah dan berawan

Jakarta Selatan

• Pagi: Berawan

• Siang: Cerah

• Sore: Hujan ringan

• Malam: Cerah

Jakarta Timur

• Pagi: Berawan

• Siang: Cerah

• Sore: Hujan ringan

• Malam: Berawan

