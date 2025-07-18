Bahaya, Puluhan Layangan dan Bola Golf Ditemukan di Lintasan LRT

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengungkap temuan mencengangkan di lintasan LRT Jabodebek sepanjang 2025. Sedikitnya 94 layangan, 37 bola golf, dan bahkan 1 bola sepak ditemukan berada di sekitar jalur LRT yang melintas di atas permukiman padat Ibu Kota.

Temuan ini menjadi perhatian serius KAI karena meskipun belum menimbulkan gangguan operasional sejauh ini, potensi risikonya sangat besar. Benda-benda asing tersebut dapat menyebabkan kerusakan fisik pada kereta hingga gangguan pada sistem persinyalan yang berperan vital dalam keselamatan perjalanan.

“Benang layangan, bola, atau benda lain bisa mengenai kereta yang sedang melintas dan mengakibatkan kaca pecah atau gangguan sistem. Ini bukan soal iseng, ini menyangkut keselamatan banyak nyawa,” tegas Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, Jumat (18/7/2025).

Ia menekankan jalur LRT memang dibangun di atas permukaan tanah (layang), tetapi benda asing seperti layangan tetap bisa masuk ke lintasan dan membahayakan perjalanan kereta.

“Kereta membawa banyak orang dalam satu perjalanan. Maka kami imbau masyarakat untuk tidak main layangan atau melempar benda apa pun di sekitar jalur LRT,” lanjut Purnomosidi.