Instruksikan ASN DKI Rutin Olahraga, Wagub Rano: Jangan Seperti Saya, Perut Semakin Buncit

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI untuk berolahraga setiap hari Jumat. Ia mencontohkan dirinya yang baru mulai rutin berolahraga di usia 64 tahun sehingga perutnya sudah semakin buncit.

"Saya sangat mendukung dan mungkin instruksi gubernur (ingub) sudah ada. Saya wajibkan setiap Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini. Setuju? Agar kita bisa berolahraga dan semangat kerja pasti akan meningkat. Sekali lagi, mari kita mulai dari usia sekarang, jangan mulai seperti saya. Usia 64 baru berolahraga, terlambat, perut sudah semakin buncit," ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Oke, kita setuju, tiap Jumat kita olahraga. Saya perintahkan wajib hukumnya berolahraga," tambahnya.

Rano juga menyinggung program Rabu naik transportasi umum sebagai upaya Pemprov agar ASN lebih banyak bergerak. Ia menegaskan pentingnya kesehatan ASN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita bayangkan kalau hari Rabu kita tidak berjalan kaki menuju terminal untuk naik kendaraan umum, kapan kita akan bergerak? Ini salah satu tujuan Pak Gubernur memberikan arahan dan perintah. Agar tiap Rabu menggunakan transportasi umum. Inti pertama adalah kita berjalan, bergerak, lalu memanfaatkan sarana olahraga. Ibu bapak sekalian, tidak ada gunanya kita sejahtera kalau tidak sehat. Inti utamanya adalah kesehatan," ucapnya.