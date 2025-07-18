Polisi Masih Tunggu Hasil Tes DNA Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung

JAKARTA - Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur menyebutkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil tes DNA terhadap identitas jenazah pria tanpa kepala, yang ditemukan di Kali Ciliwung kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Terkait dengan jasad yang ditemukan di kali Ciliwung dalam beberapa hari lalu saat ini sedang dalam proses tes DNA. Namun demikian perlu waktu cukup, kita sama-sama tunggu dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati hasilnya seperti apa, nanti kita sampaikan," ujar Mansur, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, menunggu hasil tes DNA terhadap mayat yang ditemukan dalam kondisi rusak itu bisa dua minggu, khususnya pada bagian kepalanya. Korban sendiri telah diambil sampel DNA di dua titik lokasi tubuhnya, begitu juga dengan keluarga yang mengaku sebagai anggota keluarganya itu.

"Pengambilan tes DNA itu kan ambil dua titik ya. Itu ya dari iga ya tulang punggung, sama dari tenggorokan itu," katanya.