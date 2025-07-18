Jumat Wajib Olahraga, 62% ASN DKI Ternyata Obesitas dan 15% Miliki Masalah Kejiwaan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh untuk menerapkan pola hidup sehat dengan Jumat berolahraga.

Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengungkap, berdasarkan data pemeriksaan kesehatan 2024, sebanyak 62 persen ASN obesitas hingga 15 persen mengalami masalah kejiwaan.

"Ada beberapa hasil yang mungkin mesti kita cermati, yang obesitas ada 62 persen. Ini yang overweight, 15,4 persen. Ada yang hipertensi, 27,6 persen. Diabetes melitus, 5,7 persen. Kurang bugar ada 24 persen. Ada juga yang punya masalah kejiwaan. Dan ini angkanya tidak kecil, Pak, tapi 15 persen," ujar Ani kepada Wakil Gubernur (Wagub), Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Karena itu, kesehatan beraktivitas adalah bagian dari menciptakan kesehatan jiwa. Dan beberapa penyakit lainnya. Kami ingin terus mengampanyekan juga bahwa hari Jumat adalah hari berolahraga untuk kita semua sebagai awal kita mengikuti, memiliki gaya hidup yang sehat," tambahnya.

Sebelumnya, Rano Karno menginstruksikan ASN Pemprov DKI untuk berolahraga setiap Jumat. Ia pun mencontohkan dirinya yang telah menginjak usia 64 tahun baru berolahraga, karena perutnya semakin buncit.

"Saya sangat mendukung dan mungkin Ingub (instruksi gubernur)-nya sudah ada. Saya wajibkan setiap Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini. Setuju. Agar kita bisa berolahraga dan semangat kerja pasti akan meningkat. Sekali lagi, mari kita bina dari mulai usia di sini, jangan mulai seperti saya. Usia 64 baru berolahraga, terlambat, perutnya sudah semakin buncit," ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Jumat.

"Oke, kita setuju, tiap Jumat kita olahraga. Saya perintahkan, wajib hukumnya berolahraga," imbuhnya.