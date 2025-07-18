3 Penjarah Warung saat Tawuran di Cempaka Putih Ditangkap

JAKARTA - Polisi telah menangkap tiga pelaku penjarahan warung kelontong saat tawuran antar kelompok pemuda, di kawasan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 16 Juli 2025 dan viral di media sosial.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan warga.

"Penindakan tegas akan kami lakukan terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan, dan ketertiban di wilayah Jakarta Pusat. Kami juga mengimbau masyarakat segera melapor bila mengetahui tindak kriminal di lingkungannya,” kata Susatyo, Jumat (18/7/2025).

Adapun, pelaku yang baru ditangkap berinisial RA alias A (23) di Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (18/7) pukul 00.20 WIB. Dia diamankan di rumahnya tanpa perlawanan.

Identitas RA terungkap setelah tim menganalisa rekaman video tawuran yang viral. Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan menjelaskan, pelaku bersama kelompoknya mengejar lawannya yang melarikan diri ke arah warung, hingga akhirnya merusak dan menjarah barang dagangan yang ada di dalam.

"Pelaku sudah kami amankan bersama barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario, kaos hitam bertuliskan Good Waves, celana cargo hitam, dan handphone iPhone 11 Pro Max. Saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan dan pengembangan, dan kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang terlibat," kata Pengky.