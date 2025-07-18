Kecelakaan di Lampu Merah CSW Jaksel, Pengemudi Motor Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di lampu merah CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melibatkan pengemudi motor berinisial ZK dengan pengemudi mobil berinisial SD, pada Jumat (18/7/2025) pagi. Akibatnya, pengemudi motor, ZK tewas mengenaskan di lokasi.

"Pengendara sepeda motor berinisial ZK, laki-laki, meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan penumpangnya, NF, perempuan, mengalami luka-luka dan saat ini dalam perawatan," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi saat sepeda motor Yamaha XMAX bernopol F 4866 FEU, dikemudikan ZK melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Sisingamangaraja.

Dia menerangkan, di saat bersamaan, mobil Honda WR-V berpelat nomor B 1889 TOV dikemudikan SD datang dari arah Barat ke Timur, yang mana terjadi benturan tepat di persimpangan CSW. Kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat akibat benturan.