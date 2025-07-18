Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Polantas Tegur Pengemudi Mobil di Tol JORR Tak Pakai SIM Jakarta, Begini Penjelasan Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:19 WIB
Viral! Polantas Tegur Pengemudi Mobil di Tol JORR Tak Pakai SIM Jakarta, Begini Penjelasan Polisi
Polisi lakukan razia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial adanya seorang anggota Polantas yang memberhentikan sebuah mobil di Tol JORR, dan meminta pengemudi menunjukan SIM Jakarta hingga akhirnya si pengemudi mempermasalahkan pemberhentian yang dilakukannya itu

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan, pihaknya sudah memeriksa Polantas yang disebut meminta SIM Jakarta itu saat menindak pengendara perempuan yang viral di media sosial. Penghentian kendaraan itu dilakukan anggota untuk memastikan tentang penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai.

"Kami belum menemukan pelanggaran anggota, yang diminta untuk menunjukan SIM, hanya mungkin anggota salah ngomong dengan mengatakan SIM Jakarta, dan diluruskan SIM A (sebagaimana yang terekam dalam video viral di medsos)," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, pengecekan yang dilakukan Polantas tersebut merupakan bagian dari target Operasi Patuh Jaya 2025 yang tengah berlangsung. Pasca melakukan pengecekan itu, petugas juga tak melakukan penilangan pada si pengemudi.

"(Awalnya diberhentikan karena) dugaan penggunaan TNKB yang tidak sesuai, sebagaimana salah satu TO dalam operasi. Tidak ditilang setelah bisa dipastikan TNKB sesuai," katanya.

Meski menganggap tidak ada pelanggaran berat, tambahnya, polisi masih mendalami isi video viral tersebut. Dia meminta pengemudi yang merasa diperlakukan tidak adil untuk melapor ke Ditlantas Polda Metro Jaya.

(Awaludin)

      
