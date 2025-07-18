Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hantam 7 Mobil di Jaktim, Pengemudi Fortuner Pemakai Pelat Palsu TNI Jadi Tersangka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |18:02 WIB
Hantam 7 Mobil di Jaktim, Pengemudi Fortuner Pemakai Pelat Palsu TNI Jadi Tersangka
Hantam 7 Mobil di Jaktim, Pengemudi Fortuner Pemakai Pelat Palsu TNI Jadi Tersangka
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Toyota Fortuner yang menyebabkan kecelakaan beruntun di kawasan Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan pelat nomor palsu TNI.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah pulang dari rumah sakit.

"Sudah (jadi tersangka), (pengemudi Fortuner) baru keluar dari rumah sakit karena kondisinya cukup parah kemarin. Perhari itu langsung kita tetapkan tersangka," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Berdasarkan hasil pendalaman polisi, pengemudi mobil Fortuner tersebut menggunakan pelat dinas palsu. Polisi juga bakal mendalami dari mana pengemudi itu mendapatkan pelat dinas palsu tersebut.

"Kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di Rawamangun. Saat ini juga masih kami pendalaman, itu juga termasuk penggunaan pelat salah satu instansi yang ternyata hasilnya itu palsu," tuturnya.

Selain itu kata dia, banyak orang yang menggunakan pelat dari sejumlah instansi, namun ternyata palsu.

 

Halaman:
1 2
      
