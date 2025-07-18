Wanita yang Tewas Terborgol di Cisauk Sempat Digilir 3 Pelaku Sebelum Dibunuh

JAKARTA - Polisi menangkap RRP (19), IF (21) dan AP, pelaku pembunuhan terhadap APSD (22), yang tewas dalam kondisi terborgol di belakang rumah warga di Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Polisi menyebutkan, para pelaku sempat memperkosa korban sebelum membunuh.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, kejadian bermula ketika pelaku RRP mengajak korban yang juga mantan kekasihnya datang ke rumah untuk menagih utang pada Senin 7 Juli 2025 malam. Namun upaya korban menagih utang gagal karena pelaku tidak mau membayarnya.

Ketika tidak mendapatkan uangnya dari tangan pelaku, korban pun keluar dan hendak pergi. Namun, saat itu juga pelaku langsung menyergap korban.

“Ketiba korban duduk di motor hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba pelaku RRP memiting leher korban dan membekap mulut korban dengan kedua tangan serta mejatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tengkurap,” kata Ade Ary, Jumat (18/7/2025).

Setelah korban terjatuh, dua pelaku AP dan IF kemudian menghampiri korban. Pelaku AP saat itu langsung memasangkan borgol ke tangan korban dan pelaku IF memegangi kaki korban.

“Selanjutnya RRP, IF dan AP membawa korban ke samping teras rumah untuk disetubuhi bergantian oleh RRP, IF dan AP dalam kondisi korban terborgol,” ujar dia.