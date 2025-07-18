Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Salurkan Makanan Bergizi ke Keluarga Petani di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |21:45 WIB
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Salurkan Makanan Bergizi ke Keluarga Petani di Bogor
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Salurkan Makanan Bergizi ke Keluarga Petani di Bogor
A
A
A

BOGOR - MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta kembali menyalurkan makanan bergizi untuk keluarga petani di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025).

Park Hyatt Jakarta berkomitmen untuk mendukung asupan makanan yang di konsumsi oleh masyarakat.

Kedatangan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta disambut antusias  warga. Penyaluran makanan ini diharapkan dapat memenuhi asupan makanan bergizi untuk warga dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat serta sejahtera.

Selain membangun kerjasama dengan perusahaan, MNC Peduli juga turut mengajak masyarakat ikut berdampak bersama mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera dengan cara berdonasi makanan bergizi bagi masyarakat pra sejahtera melalui mncpeduli.org.

Salah satu warga, Intan mengaku sangat senang dengan kedatangan MNC Peduli bersama Park Hyatt di kampungnya untuk menghibur sekalihus menyalurkan makanan yang sehat.

"Aku seneng banget kedatangan kakak-kakak di sini menghibur adik-adik aku dan memberi makanan yang sehat," ujar Intan di lokasi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
