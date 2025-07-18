Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Keji Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dengan Tangan Diborgol di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |22:13 WIB
Motif Keji Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dengan Tangan Diborgol di Tangerang
Motif Keji Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dengan Tangan Diborgol di Tangerang
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap RRP (19), IF (21) dan AP, pelaku pembunuhan terhadap APSD (22), Wanita cantik yang tewas dalam kondisi terborgol di Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembunuhan itu dilakukan mantan pacarnya, RRP (19) lantaran sakit hati ditagih utang.

“Pelaku RRP membunuh korban dengan rasa sakit hati (dendam) karena korban menagih utang sebesar Rp1,1 juta kepada pelaku dengan cara memasang status pada Story WA korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (18/7/2025).

Namun tidak hanya itu, pelaku RRP juga merasa sakit hati setelah melihat korban memasang foto bersama kekasih barunya di Story WhatsApp.

“Dan juga korban memasang foto pacar baru pelaku di story WA korban tanpa ijin, sehingga membuat marah terhadap korban,” ujar Ade Ary.

Dijelaskan Ade Ary, pembunuhan terhadap korban dilakukan para pelaku pada Senin, (7/7)  di Jalan Lamping Kancil, Cibogo, Cisauk, Tangerang.

 

Halaman:
1 2
      
