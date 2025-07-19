Kapolda Jabar Selidiki Tragedi Berdarah Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi

BANDUNG – Polda Jawa Barat akan mendalami tragedi dalam acara makan gratis rangkaian pesta pernikahan Wabup Garut Putri Karlina-Maula Akbar di Alun-alun Garut, Jawa Barat. Dalam peristiwa itu, 3 orang tewas, termasuk seorang polisi.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidak unsur kelalaian dalam peristiwa pernikahan anak Dedi Mulyadi tersebut.

"Tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, melakukan investigasi, bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia," kata Kapolda Jabar, Jumat (18/7/2025) malam.

Rudi menegaskan, secara Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan, dipastikan telah sesuai. Kepastian itu diperoleh setelah Kapolda mempelajari semua dengan internal Polres Garut (terkait SOP pengamanan).

"Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kami (kepolisian) melakukan pengamanan. Berdasarkan informasi, Polres Garut mendapat permintaan dari Pemkab Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan," ujarnya.

"Personel telah menempati posisi masing-masing dan di-briefing untuk melaksanakan pengamanan agar semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu (SOP) sudah dilakukan," tuturnya.

Namun saat disinggung tentang penerapan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian, Rudi menegaskan, karena ada orang yang meninggal dalam peristiwa itu, secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan guna mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak.