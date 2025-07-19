Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Sofian Effendi, Mantan Rektor UGM yang Mendadak Tarik Pernyataan soal Keaslian Ijazah Jokowi

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |00:53 WIB
Profil Sofian Effendi, Mantan Rektor UGM yang Mendadak Tarik Pernyataan soal Keaslian Ijazah Jokowi
Profil Sofian Effendi, Mantan Rektor UGM yang Mendadak Tarik Pernyataan soal Keaslian Ijazah Jokowi
JAKARTA - Profil Sofian Effendi, Mantan Rektor UGM yang mendadak tarik pernyataan soal keaslian ijazah Jokowi, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Sabtu (19/7/2025).

Prof Sofian Effendi merupakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002–2007.

Dalam video yang tayang di kanal YouTube Langkah Update, Sofian menyebut bahwa ia meragukan keaslian ijazah dan riwayat pendidikan tinggi Jokowi karena menurutnya tidak memiliki bukti kuat.

Sofian mengaku, komentar itu hanya diskusi dalam forum internal antara alumni UGM, dan tidak disangka menjadi tayangan publik.

“Saya tidak menyangka live streaming itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama orang UGM saya kira oke, internal ya," ujar Sofian di kediamannya, Sleman, DIY, beberapa waktu lalu.

Namun, keesokan harinya, UGM merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Pihak UGM juga memperingatkan potensi risiko hukum atas pernyataan yang tidak berdasar. Menyikapi hal ini, Sofian menarik seluruh komentarnya. Ia menjelaskan bahwa ucapan tersebut memang terjadi dalam percakapan internal dan tidak ditujukan untuk konsumsi publik.

 

