7 Fakta Tragedi Berdarah Pernikahan Anak Dedi Mulyadi Tewaskan 3 Orang

JAKARTA – Pesta pernikahan antara putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berujung petaka, Jumat, 18 Juli 2025. Ribuan warga membeludak dan berdesak-desakan untuk mendapatkan makanan gratis.

Korban jiwa pun berjatuhan, dan puluhan orang dilaporkan pingsan. Rangkaian pesta pernikahan itu berlangsung di gerbang barat Alun-alun Kabupaten Garut, tepatnya di Lapangan Otto Iskandar Dinata.

Berikut tujuh fakta dari peristiwa memilukan tersebut:

1. Tiga Orang Tewas, Salah Satunya Polisi

Tiga orang tewas dalam tragedi tersebut. Mulai dari anak hingga anggota kepolisian. Ketiganya yakni: Vania Aprilia (8), warga Garut; Dewi Jubaedah (61), warga Jakarta Utara; dan Bripka Cecep Saeful Bahri (39), anggota Bhabinkamtibmas Polres Garut.

Bripka Cecep gugur usai membantu mengangkat warga yang pingsan. Ia sempat beristirahat, namun tak lama kemudian pingsan dan meninggal dunia di lokasi.

Selain korban meninggal, banyak warga dilaporkan pingsan akibat desak-desakan hingga terinjak-terinjak di kerumunan. Data sementara, ada 23 orang dilaporkan pingsan.

2. Warga Berebut Makanan Gratis

Acara pesta rakyat ini menyediakan makanan gratis sebagai bentuk syukuran dari kedua mempelai kepada masyarakat. Namun karena tidak ada pengaturan yang memadai, ribuan warga memadati lokasi dan berebut masuk ke area makanan.

Desakan tak terkendali terjadi karena banyak warga tidak ingin ketinggalan. Tidak ada antrean atau jalur tertib, hingga akhirnya terjadi kekacauan di pintu masuk dan sejumlah warga terinjak-injak.