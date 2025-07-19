Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Tangkap 22 Pelaku Judol Jaringan China, Buat 500 Akun WhatsApp per Hari Buat Cari Korban

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |10:21 WIB
Bareskrim Tangkap 22 Pelaku Judol Jaringan China, Buat 500 Akun WhatsApp per Hari Buat Cari Korban
Bareskrim Tangkap 22 Pelaku Judol Jaringan China, Buat 500 Akun WhatsApp per Hari Buat Cari Korban
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online (judol) jaringan China-Kamboja. Polisi berhasil menangkap 22 tersangka.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, 22 tersangka yang diamankan oleh Subdit III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri, ditangkap di sejumlah daerah berbeda seperti, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Denpasar, Bali.

"Dari penindakan tersebut, tim mengamankan 22 orang tersangka dan barang bukti," kata Djuhandhani dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).

Djuhandhani melanjutkan, pengelola server judol dibantu operator membuat 500 akun WhatsApp untuk menjaring korban dengan cara, mengirim ribuan pesan ajakan permain judi online di situs Akasia899 dan Tanjung899.

"Bahwa dalam operasional kegiatan perjudian online yang dilakukan tersebut, pelaku dibantu oleh operator yang mana dalam satu hari dapat membuat 500 akun WhatsApp dan mengirimkan broadcast sebanyak ribuan pesan promosi ajakan untuk bermain judol di situs Akasia899 dan Tanjung899," tutup Djuhandhani.

Adapun puluhan tersangka dan perannya yang berhasil diamankan sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899/bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848/penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165837/himawan_bayu_aji-MIR2_large.jpg
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165836/judi_online-shPv_large.jpg
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161680/dpr-Rztj_large.jpg
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/510/3161254/judi_online-Uvpi_large.jpg
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement