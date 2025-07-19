Investasi Kesehatan Naik Level, Andre Abdulloh: Kawal Pelaksanaan Pusat Ketahanan Kesehatan Prabowo!

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan European Investment Bank (EIB) untuk mendanai pembangunan 15 pusat ketahanan kesehatan nasional.

Program ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem kesehatan yang kuat, tangguh, dan mampu merespons berbagai krisis di masa depan, termasuk ancaman pandemi global.

CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa kerja sama ini mencakup pinjaman senilai €250 juta yang akan digunakan untuk membangun 15 health security centers, yang direncanakan akan ditempatkan di fasilitas militer strategis.

“Ini adalah program pinjaman pertama yang pernah disepakati antara Kementerian Pertahanan dan bank investasi Eropa,” ungkap Hashim dalam forum France-Indonesia Business Dialogue di Paris, beberapa waktu lalu.

Namun tidak hanya berhenti di 15 pusat ketahanan, Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia ini juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia berambisi membangun rumah sakit kelas dunia di seluruh 530 kabupaten/kota di Indonesia.

“Rumah sakit ini akan melengkapi layanan swasta yang telah berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi,” tutup Hashim.

Andre Abdulloh, Ketua DPLN Partai Gerindra sekaligus pelaksana program Pusat Ketahanan Kesehatan, menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis Presiden Prabowo.

Tokoh diaspora muda Indonesia ini menyebut bahwa proyek ini merupakan langkah revolusioner dalam pembangunan ketahanan nasional di sektor kesehatan.