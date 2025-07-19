Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orangtua Sempat Minta Petugas Damkar Selamatkan 4 Anaknya yang Terjebak Kobaran Api

Sabtu, 19 Juli 2025 |14:35 WIB
Orangtua Sempat Minta Petugas Damkar Selamatkan 4 Anaknya yang Terjebak Kobaran Api
Orangtua Sempat Minta Petugas Damkar Selamatkan 4 Anaknya yang Terjebak Kobaran Api
JAKARTA - Empat anak di bawah umur tewas saat kebakaran di Jalan Kutilang 28, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025).  Korban tewas bernama Putri lafina (13), Khairunisa (3), Azizah (4) dan Azkia (7).

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, peristiwa bermula ketika salah satu warga melihat adanya kobaran api di lokasi. Namun ketika petugas sampai di lokasi kejadian api sudah berkobar besar.

"Bapak Boim dan Rudi warga sekitar TKP melihat kebakaran lalu meminta salah seorang warga untuk melapor ke damkar, begitu unit terdekat sampai di TKP dari Pos Bukit Duri Api sudah Besar," kata Syamsul.

Namun sebelum Petugas Damkar sampai di lokasi, seluruh korban sudah terjebak di lantai dua rumah tersebut.

"Pada saat terjadi kebakaran penunggu melompat keluar dari jendela informasi kebakaran belum besar, di karenakan panik akhirnya korban jiwa terdiri dari anak-anak tertinggal, orang tua korban tidak sempat membawa anak untuk menghindar dari kebakaran," tuturnya.

Sebelumnya, orangtua korban menginformasikan kepada petugas kalau anaknya masih berada di lantai dua tersebut.

 

