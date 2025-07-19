Kaesang Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PSI

Kaesang Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PSI/Okezone

SOLO – Kaesang Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. Kaesang mengalahkan dua kandidat lainnya, Ronald A Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang.

Putera mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mendapatkan 65,28 persen melalui proses pemilihan dengan cara e-vote, yakni sistem satu anggota satu suara.

Sementara, Ronald A Sinaga mendapatkan suara 22,23 persen, dan Agus Mulyono Herlambang sebesar 12,49 persen suara.

“Saya meminta maaf kepada seluruh kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan,” ujar Kaesang Pangarep saat memberikan orasi politiknya.

Kaesang menjelasakan, periode yang lalu dia hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mengkampanyekan PSI di Pemilu 2024.