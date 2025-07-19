Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |17:57 WIB
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
JAKARTA - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Namun belum diketahui penyebab mantan Ketua Umum Partai Demokrat dirawat.

Partai Demokrat membenarkan bahwa SBY sudah menjalani perawatan beberapa hari di RSPAD.

“Iya, benar Bapak SBY sedang dirawat. Sudah beberapa hari,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Sabtu (19/7/2025).

Saat ini kata dia, kondisi SBY sedang dalam proses pemulihan. Namun dia tidak menjelaskan penyebabnya. “Sekarang sedang pemulihan. Terima kasih untuk doa-doanya,” tutup Herzaky.

Sebelumnya, kabar SBY dirawat di RSPAD dibagikan akun instagram resmi @aniyudhoyono yang dikelola oleh SBY dan tim.

"Sahabat semua, saat ini Bapak SBY sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto. Alhamdulillah, kondisi beliau terus menunjukkan progres yang baik dan penanganan medis berjalan lancar," tulis admin dalam keterangannya.

 

