Puspadaya Perindo Apresiasi Respons Cepat UPTD PPA Papua Barat Daya: Lindungi Anak, Utamakan Kenyamanan

JAKARTA – Puspadaya Perindo mengapresiasi langkah cepat UPTD PPA Papua Barat dalam merespons laporan kasus yang berkaitan dengan hak dan kenyamanan anak. Kasus bermula pada 18 Juli 2025, saat pihaknya menerima pengaduan dari seorang ibu berinisial LS.

“Dalam laporan tersebut, LS mengaku dihalang-halangi oleh mantan suaminya, N, saat hendak menjemput ketiga anak mereka di wilayah Manokwari, Papua Barat,” kata Ketua Umum Puspadaya Perindo, Sri Agustina Nadeak, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

Ketiga anak yang berusia 14, 12, dan 9 tahun menyatakan secara sadar bahwa mereka merasa tidak nyaman tinggal bersama sang ayah dan menginginkan hidup bersama ibunya.

“Dalam pantauan kami setelah proses penjemputan dilakukan, berbagai upaya intervensi muncul, termasuk tekanan terhadap pihak travel agar tidak mengantarkan ibu dan anak menuju Sorong melalui Manokwari,” ujarnya.

Lebih lanjut, diungkapkan pada 19 Juli 2025 terjadi pencegatan di ruang tunggu Bandara DEO Sorong hingga menyebabkan mereka tertinggal penerbangan dua kali. Hal ini diduga bertujuan untuk memisahkan kembali ibu dan anak-anak tersebut.

“Puspadaya Perindo langsung melakukan koordinasi dengan UPTD PPA Papua Barat yang kemudian menghubungkan kami dengan Kanit Renakta Papua Barat Daya,” ungkap Sri Agustina Nadeak.

Berkat respons cepat dan sinergis dari pihak UPTD dan kepolisian, permasalahan ini berhasil diselesaikan dengan mengutamakan hak serta kenyamanan anak-anak.