Gempa M5,5 Guncang Melonguane Sulut Malam Ini, Kedalaman 24 Km

JAKARTA – Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,5 mengguncang wilayah timur laut Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu (19/7/2025) malam. Gempa tersebut terjadi di kedalaman 24 kilometer.

BMKG menjelaskan, gempa terjadi pada pukul 23.25 WIB malam. Koordinat gempa berada di 7,86 Lintang Utara dan 127,45 Bujur Timur. "#Gempa Mag:5.5, 19-Jul-2025 23:25:29 WIB, Lok: 7.86 LU, 127.45 BT,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG sebagaimana Okezone.

Titik gempa berada di 437 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 24 kilometer. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar BMKG.

(Arief Setyadi )