Biadab! Wanita Cantik yang Tewas Terborgol Ditusuk Obeng hingga Gunting Usai Diperkosa

Wanita Cantik yang Tewas Terborgol Ditusuk Obeng hingga Gunting Usai Diperkosa

JAKARTA – Peristiwa pembunuhan wanita cantik berinisial ASPD (22) dengan kondisi tangan terborgol di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, korban dibunuh oleh para pelaku dengan cara ditusuk menggunakan pisau, obeng hingga gunting.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, ketiga pelaku yakni RRP (19), IF (21) dan AP (17). Korban diperkosa tiga pelaku lalu dicekik oleh pelaku RRP yang merupakan mantan pacarnya.

“Korban dicekik oleh RRP dan dipindahkan tubuh korban ke lahan kosong berjarak sekitar 30 meter dari belakang rumah pelaku RRP dengan posisi korban masih terborgol,” kata Reonald, Jumat (18/7/2025).

Aksi para pelaku semakin membabi buta. Dua pelaku IF dan AP juga menusuk korban dengan menggunakan pisau, gunting dan obeng.

“Pelaku IF dengan menggunakan pisau menusuk sebanyak 2 kali pada leher korban dan 1 kali pipi korban berikut memukul dada korban dengan menggunakan batu disekitar lokasi sebanyak 3 kali,”ujarnya.

Selanjutnya kata Reonald, pelaku IF dengan menggunakan gunting menusuk perut korban sebanyak satu kali.