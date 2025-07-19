Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |06:13 WIB
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
Penemuan granat di kos Jaksel (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah koper berisi senjata api hingga granat ditemukan di kos kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ternyata, koper tersebut milik warga negara Filipina.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, mengatakan, koper itu ditemukan wanita berinisial MMT, yang merupakan pembantu WNA Filipina tersebut. Dia sebelumnya bekerja sebagai tukang urut panggilan.

“Saksi sebelumnya bekerja sebagai tukang urut panggilan warga negara Filipina atas nama Mario Markos dan istrinya yang biasa dipanggil Mam Maclaris (mengaku bekerja sebagai dokter dan pemilik barang koper tersebut),” kata Anggiat, Jumat (18/7/2025).

Dia menuturkan, pasangan suami istri tersebut bersama dua anaknya sudah tinggal di kos tersebut sejak 2022. Mereka kemudian meninggalkan Indonesia pada Desember 2023.

Saat itu, WN Filipina meminta saksi membawa barang-barangnya dari Kelapa Gading untuk ditaruh di kos milik saksi. Setelah satu tahun disimpan, saksi kemudian membuka koper tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jaksel Granat Koper Isi Bom Bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/18/3149760/bom_bunuh_diri-X7Lz_large.jpg
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149157/bom-cpje_large.jpg
Kronologi Pesawat Saudi Airlines Diancam Bom Kedua Kali, Angkut Jamaah haji dan Mendarat Darurat di Kualanamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148506/teror_bom-ESoD_large.jpg
Cerita Jamaah Haji Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Diteror Bom
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement