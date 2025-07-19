Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina

JAKARTA – Sebuah koper berisi senjata api hingga granat ditemukan di kos kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ternyata, koper tersebut milik warga negara Filipina.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, mengatakan, koper itu ditemukan wanita berinisial MMT, yang merupakan pembantu WNA Filipina tersebut. Dia sebelumnya bekerja sebagai tukang urut panggilan.

“Saksi sebelumnya bekerja sebagai tukang urut panggilan warga negara Filipina atas nama Mario Markos dan istrinya yang biasa dipanggil Mam Maclaris (mengaku bekerja sebagai dokter dan pemilik barang koper tersebut),” kata Anggiat, Jumat (18/7/2025).

Dia menuturkan, pasangan suami istri tersebut bersama dua anaknya sudah tinggal di kos tersebut sejak 2022. Mereka kemudian meninggalkan Indonesia pada Desember 2023.

Saat itu, WN Filipina meminta saksi membawa barang-barangnya dari Kelapa Gading untuk ditaruh di kos milik saksi. Setelah satu tahun disimpan, saksi kemudian membuka koper tersebut.