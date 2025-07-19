Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi

JAKARTA - Tanah longsor terjadi di Jalan Jenderal Amir Machmud, Gang H. Yusuf 44 RT03/01 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat, Jumat 18 Juli 2025 malam. Dua pekerja bangunan tertimbun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menyampaikan, peristiwa itu terjadi pada pukul 18.45 WIB disebabkan tanah yang labil. Saat kejadian, dua pekerja yang tertimbun sedang menggali fondasi rumah.

"Mengakibatkan tanah longsor dan menimbun dua orang, atas nama Bapak Usep (55) warga Desa Sanding RtlT03/03 Kecamatan Malangbong dan Candra (16) warga Cikangkareng Cianjur, Kecamatan Cibinong," demikian bunyi keterangan BPBD Kota Cimahi, Sabtu (19/7/2025).

Kedua korban diketahui pekerja bangunan yang tengah membuat galian untuk fondasi ceker ayam. BPBD Kota Cimahi memperkirakan, luas area terdampak seluas 9 meter persegi. Sementara estimasi kerugian mencapai Rp27 juta.

Dalam upaya evakuasi, BPBD Kota Cimahi mengalami kendala lantaran lokasi kejadian berada di gang sempit yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Alhasil, evakuasi dilakukan dengan alat seadanya seperti cangkul.

Meski begitu, sejumlah personel dari Damkar Cimahi, BPBD, pihak medis, Kepolisian, dan TNI turun langsung membantu proses penyelamatan.

(Arief Setyadi )