4 Korban Tewas Kebakaran di Tebet Ternyata Anak-Anak, 3 Masih Balita

JAKARTA – Kebakaran hebat melanda rumah di Jalan Kutilang 28, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi (19/7/2025). Empat korban tewas ternyata anak-anak.

"Yang meninggal itu anak balita tiga orang, satu lagi berusia 12 tahun," kata Ketua RW 01, Rahmat Hidayat, saat ditemui di lokasi kejadian.

Ia menyampaikan seluruh korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah korban kini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

"Korbannya dalam kondisi semua hangus begitu," ujarnya lirih.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.21 WIB. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 76 personel dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi.

Petugas menghadapi kendala saat proses pemadaman, terutama karena akses jalan menuju lokasi sempit. Akibatnya, mereka harus menarik selang sepanjang belasan meter untuk menjangkau titik api.

(Arief Setyadi )