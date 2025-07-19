Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Bocah Jadi Korban Tewas Kebakaran di Tebet, Terjebak di Lantai 2 Rumah saat Api Berkobar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |10:30 WIB
4 Bocah Jadi Korban Tewas Kebakaran di Tebet, Terjebak di Lantai 2 Rumah saat Api Berkobar
Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Selatan, Sarono/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Peristiwa kebakaran permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang 28, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menyebabkan empat orang tewas. Korban tewas adalah anak di bawah umur yang terjebak saat api sedang berkobar.

"Pada dasarnya kita menemukannya di lantai 2, ada kemungkinan dia untuk menyelamatkan diri terlambat gitu," ujar Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Selatan, Sarono kepada wartawan di lokasi, Sabtu (19/7/2025).

"Untuk korban tadi ditemukan di lantai 2 ya, untuk usia kisarannya 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun dan sekitar 13 tahun," tambahnya.

Adapun kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 06.21 WIB. Untuk memadamkan api, sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 76 personel dikerahkan ke lokasi.

"Rumah yang terbakar ini 3 rumah, luasannya kisarannya 200an meter," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
