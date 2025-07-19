Kronologi Kebakaran Hebat di Tebet yang Tewaskan 4 Bocah

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang 28, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Api berkobar begitu besar hingga menyebabkan empat bocah tewas.

Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Selatan, Sarono mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Menurutnya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga.

"Dugan sementara ada fenomena kelistrikan ya, dugaan sementara Objeknya ini rumah tinggal ya," kata Sarono kepada wartawan di lokasi.

Dia melanjutkan, kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 06.20 WIB. Ketika sijago merah melalap rumah tersebut, empat anak di bawah umur diduga terjebak di lantai dua.

"Pada dasarnya kita menemukannya di lantai 2, ada kemungkinan dia untuk menyelamatkan diri terlambat gitu," kata Sarono.

"Untuk korban tadi ditemukan di lantai 2 ya, untuk usia kisarannya 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun dan sekitar 13 tahun," imbuhnya.